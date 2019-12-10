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قُبيل القمة الخليجية.. الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر (فيديو وصور)

02:04 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
قُبيل القمة الخليجية.. الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر (فيديو وصور)

الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

كتبت- رنا أسامة:

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي وصل إلى الرياض لترؤس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ40.

وجاء الاستقبال في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، حيث صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء القطري الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضًا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واكتمل وصول قادة مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الدورة الأربعين للمجلس، وكان في استقبالهم في أرض المطار الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما في ذلك أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد.

بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل الثاني، ورئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وتعقد قمة الرياض في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر.

وتُعد هذه القمة الخليجية التاسعة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي، والثالثة منذ قطعت إلى جانب دول مصر والكويت والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره.

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