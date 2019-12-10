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العراقيون يحتفلون بذكرى النصر على داعش

10:37 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
العراقيون يحتفلون بذكرى النصر على داعش

العراقيون يحتفلون بذكرى النصر على داعش

بغداد- (د ب أ):

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بأن ساحة التحرير ببغداد تشهد تدفقا كبيرا من جانب المتظاهرين القادمين من المحافظات لدعم مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وذلك بالتزامن مع إحياء البلاد ذكرى النصر على تنظيم داعش.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ساحة التحرير تشهدت منذ الليلة الماضية تدفق المئات من المتظاهرين القادمين من المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية، حاملين أعلام العراق، ومرددين شعارات تجدد العهد للمطالبة بحقوق المتظاهرين والقصاص من المتورطين بقتل المتظاهرين".

وأكد المتظاهرون أن "المظاهرات كانت وستبقى سلمية وأن الدعايات التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية والحزبية وجيوش مواقع التواصل الاجتماعي الممولة من الأحزاب حول نية المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء اليوم أمر غير حقيقي وأن المنطقة الخضراء سقطت منذ اليوم الأول للمظاهرات بعد قيام الحكومة بقتل المتظاهرين".

وتتزامن المظاهرات الاحتجاجية مع إحياء العراقيين اليوم ذكرى تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش.

وتشهد شوارع بغداد منذ الليلة الماضية إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والساحات وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية والبنوك والمتاجر.

وقررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي اليوم.

ذكرى النصر على داعش ساحة التحرير العراق احتجاجات العراق

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