أمريكا تعلن استهداف معقل لحركة "الشباب" الصومالية في ضربة جوية

مقديشيو - أ ش أ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن القصف الجوي لأحد معاقل حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة بولاية (جوبا السفلى).

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) - حسبما نقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية - أن القصف جاء دعما للسلطات في حربها ضد الجماعة المتشددة، وتم بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية، موضحة أن القصف استهدف إرهابيي الشباب بمدينة (جيليب) أمس.

وأضافت أنه لايزال يجري تقييم نتائج الضربة الجوية، إلا أنه من المؤكد حتى الوقت الحالي عدم وجود قتلى أو مصابين من المدنيين جراء الضربة.

ومن جهتها، تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان اليوم، أنها ستستمر في العمل مع الشركاء بهدف نقل مسؤولية الأمن على المدى الطويل في الصومال إلى السلطات هناك.