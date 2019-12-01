السودان يستضيف القمة المقبلة لـ "إيجاد"

الخرطوم - أ ش أ

تستضيف الخرطوم القمة المقبلة لـ "الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا" (إيجاد)، التي لم يتحدد موعدها، بعدما تسلم السودان رئاسة المنظمة.

وأشادت (إيجاد)، في ختام اجتماعاتها التي استضافتها أديس أبابا، بعملية الانتقال السلس للسلطة في السودان، معربة عن الثقة في أن تولي الخرطوم رئاسة المنظمة الافريقية من شأنه تحقيق التكامل الإقليمي والتعاون السياسي بين دول المنظمة.

و(إيجاد) هي منظمة تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم إلى جانبها، السودان، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، وأوغندا.

وذكر بيان لـ "إيجاد" أن القمة ناقشت اعتماد الهيكل الجديد للمنظمة، وإعلان مبادئ المنظمة حول التعاون في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي سيعزز التماسك ويوجه التعاون الاستراتيجي في المنطقة.