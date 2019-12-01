تونس: مصرع 22 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية

القاهرة - (مصراوي):

لقي 22 تونسيًا حتفهم، وجرح أكثر من 21 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب حافلة تابعة لأحد وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وتمت مباشرة عمليات الانقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية، بحسب موقع "موزاييك" التونسي.