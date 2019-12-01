أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

تونس: مصرع 22 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية

02:55 م الأحد 01 ديسمبر 2019
تونس: مصرع 22 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية

انقلاب حافلة في تونس

القاهرة - (مصراوي):

لقي 22 تونسيًا حتفهم، وجرح أكثر من 21 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب حافلة تابعة لأحد وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وتمت مباشرة عمليات الانقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية، بحسب موقع "موزاييك" التونسي.

انقلاب حافلة سياحية تونس الحماية المدنية

الخبر التالى:

لافروف: لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني سيكون مفيدا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان