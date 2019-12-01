"علم بمساحة 144 متر مربع".. الإمارات تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

حققت الإمارات رقمًا قياسيًا جديدًا، الأحد، بأكبر علم يرفرف في سماء دبي خلال قفزة مظلية حرة، بمساحة 144 متر مربع في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ48.

وغرّد نائب حاكم دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، على حسابه عبر تويتر، الأحد: "لحظة فخر جديدة في ظل احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا العزيزة ... اليوم تم تحطيم رقم قياسي جديد لأكبر علم بمساحة ١٤٤ متر مربع حلق خلال قفزة مظلية حرة في سماء الوطن".

لحظة فخر جديدة في ظل احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا العزيزة ... اليوم تم تحطيم رقم قياسي جديد لأكبر علم بمساحة ١٤٤ متر مربع حلق خلال قفزة مظلية حرة في سماء الوطن. pic.twitter.com/5eS2IbIzyu — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 1, 2019

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن الموقع الرسمي لموسوعة "جينيس" الرقم القياسي، موضحًا موقع التجربة في مركز هبوط بالمظلات باسم "سكاي دايف دبي"، بمنطقة جزر النخيل في دبي.

ويحل اليوم الوطني الـ48 غدًا الاثنين الموافق 2 ديسمبر من كل عام، الذي وهو يوافق ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات السبعة "أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة و رأس الخيمة".