الكويت تغلق قنصليتها في البصرة بسبب الأوضاع الأمنية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت السلطات الكويتية، إغلاق قنصليتها في البصرة، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة، جراء التظاهرات التي اندلعت مؤخرًا ضد حكومة العراق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

تداول نشطاء على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو، تظهر إطلاق قوات الأمن العراقي الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين العراقيين، قرب ساحة الخلاني، بالعاصمة بغداد.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تغريدة عبر "تويتر: إن 6 متظاهرين قتلوا على الأقل خلال المواجهات بين ساحتي التحرير والخلاني.

وكانت، الأمم المتحدة، أعلنت منذ أيام، ثأن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة.

كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.