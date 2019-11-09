  • عاجل:مباشر.. الهلال 1 - 0 أوراوا ريد.. نهائي دوري أبطال آسيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المولد النبوي هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    الكويت تغلق قنصليتها في البصرة بسبب الأوضاع الأمنية

    07:33 م السبت 09 نوفمبر 2019
    الكويت تغلق قنصليتها في البصرة بسبب الأوضاع الأمنية

    وزارة الخارجية الكويتية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت السلطات الكويتية، إغلاق قنصليتها في البصرة، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة، جراء التظاهرات التي اندلعت مؤخرًا ضد حكومة العراق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

    تداول نشطاء على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو، تظهر إطلاق قوات الأمن العراقي الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين العراقيين، قرب ساحة الخلاني، بالعاصمة بغداد.

    وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تغريدة عبر "تويتر: إن 6 متظاهرين قتلوا على الأقل خلال المواجهات بين ساحتي التحرير والخلاني.

    وكانت، الأمم المتحدة، أعلنت منذ أيام، ثأن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين.

    ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة.

    كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.

    خارجية الكويت البصرة احتجاجات العراق

    الخبر التالى:

    الجمهوريون في النواب الأمريكي يطلبون شهادة نجل بايدن ومسرب المعلومات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان