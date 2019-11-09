بالفيديو.. الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين

القاهرة – مصراوي:

تداول نشطاء على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو، تظهر إطلاق قوات الأمن العراقي الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين العراقيين، قرب ساحة الخلاني، بالعاصمة بغداد.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تغريدة عبر "تويتر: إن 6 متظاهرين قتلوا على الأقل خلال المواجهات بين ساحتي التحرير والخلاني.

وكانت، الأمم المتحدة، أعلنت منذ أيام، ثأن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة.

كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.

إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وبشكل مباشر لتفريقهم عند جسر الأحرار في بغداد.#العراق pic.twitter.com/GvH9Ud7Jvh — ❗زلـقـنـا❗️ (@_Zl8nah) November 5, 2019