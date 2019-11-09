أكثر الكلمات إنتشاراً

المولد النبوي هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

بالفيديو.. الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين

06:35 م السبت 09 نوفمبر 2019
بالفيديو.. الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين

احتجاجات العراق

القاهرة – مصراوي:

تداول نشطاء على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو، تظهر إطلاق قوات الأمن العراقي الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين العراقيين، قرب ساحة الخلاني، بالعاصمة بغداد.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تغريدة عبر "تويتر: إن 6 متظاهرين قتلوا على الأقل خلال المواجهات بين ساحتي التحرير والخلاني.

وكانت، الأمم المتحدة، أعلنت منذ أيام، ثأن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة.

كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.

احتجاجات العراق الأمن العراقي متظاهري العراق ساحة الخلاني

الخبر التالى:

الجيش السوري يستعيد قرية من قبضة تركيا شمالي البلاد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان