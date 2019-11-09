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    مجلس النواب التونسي ينفي نبأ وفاة الرئيس السابق محمد الناصر

    09:20 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    مجلس النواب التونسي ينفي نبأ وفاة الرئيس السابق محمد الناصر

    الرئيس التونسي السابق محمد الناصر

    تونس - (أ ش أ):

    نفى المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب التونسي حسان فطحلي، صحة ما تردد عن وفاة محمد الناصر رئيس الجمهورية السابق.

    وكتب فطحلي - على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت - "نطمئن التونسيين بأن الناصر في صحة جيدة، وهو حاليا في منزله بين أفراد عائلته الذين أكدوا أن ما تم تداوله عار من الصحة".

    وكان الناصر قد تولى رئاسة الجمهورية التونسية بصفة مؤقتة عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي، وفقا لأحكام الدستور الذي ينص على تولي رئيس البرلمان الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 90 يوما.

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    محمد الناصر تونس مجلس النواب التونسي حسان فطحلي

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