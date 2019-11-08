العراق: سقوط 4 صواريخ قرب قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية

القاهرة - مصراوي:

أعلن قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان الزوبعي، الجمعة، سقوط أربعة صواريخ قرب معسكر القيارة، التي تضم قوات أمريكية.

وأكد الزوبعي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "أربعة صواريخ سقطت خارج معسكر القيارة، وعلى الفور تم الرد على الإرهابيين، لافتًا إلى مقتل ثلاثة منهم".

وأضاف أنه "تم تدمير عجلة وقتل ٣ ارهابيين والعثور على ٣ صواريخ تم رفعها من مكان الحادث"، مؤكداً "ضبط عجلة ثانية محملة بقاعدة صواريخ قرب قاعدة القيارة".

فيما كانت أفادت وكالة "رويترز"، بسقوط 17 صاروخًا بالقرب من قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.