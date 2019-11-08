البحرية التونسية تنقذ 74 مهاجرا تونسيا في عرض البحر

تونس (د ب أ)

أنقذت البحرية التونسية 74 مهاجرا تونسيا في عرض البحر اثر تعطل مركبهم في طريقهم الى السواحل الايطالية بطريقة غير شرعية.

وقالت وزارة الدفاع إن المهاجرين التونسيين طلبوا النجدة على بعد 66 كيلومتر من سواحل صفاقس (250 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) وقد أبحروا ليل الخميس /الجمعة للوصول الى السواحل الايطالية.

وهذه أحدث دفعة من المهاجرين الذين يجري إحباط رحلاتهم السرية من قبل البحرية التونسية بشكل يومي.

وتنطلق قوارب المهاجرين من تونس وجنسيات دول افريقية أخرى من سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة إلى أقرب نقطة من ايطاليا بسواحل جزيرة صقلية، نحو 160 كيلومتر.

وشهدت سواحل هذه المنطقة كارثة انسانية في يونيو 2018 عندما انقلب مركب مكتظ بالمهاجرين ليلقى أكثر من 80 شخصا حتفهم في البحر غرقا.