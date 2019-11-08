بومبيو يزور المعبد اليهودي الجديد في برلين

برلين- (د ب أ):

زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المعبد اليهودي الجديد، في شارع أورانينبورج بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة.

واستعلم بومبيو وهو برفقة رئيس الجالية اليهودية في برلين، جيديون يوفه، عن تاريخ المعبد، الذي يعتبر أهم معبد يهودي في المدينة.

وعقب جولة بومبيو، التقى الوزير الأمريكي، بعيدا عن وسائل الإعلام، أربعة ناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست).

والتقى بومبيو قبل ظهر اليوم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، ومن المقرر أن يجري مع المستشارة أنجيلا ميركل في وقت لاحق اليوم.

وعقب لقاء بومبيو مع وزير المالية الألماني أولاف شولتس، سيُجرى الكشف عن تمثال للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في السفارة الأمريكية ببرلين.

ومن المقرر أن تحيي الجالية اليهودية في برلين في وقت لاحق اليوم ذكرى "ليلة الكريستال"، بحضور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وعمدة برلين ميشائيل مولر.

تجدر الإشارة إلى أنه تحل غدا الذكرى السنويةالـ81 لليلة تعقب النازيين لليهود والمعروفة باسم "ليلة الكريستال" في التاسع من نوفمبر عام 1938.

ونجا المعبد اليهودي الجديد من التدمير في "ليلة الكريستال"، وبقي سليما من أضرار كبيرة، إلا أنه تعرض لأضرار بالغة خلال القصف في الحرب العالمية الثانية.