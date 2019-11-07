الشرطة البريطانية تحدد هوية جثث المهاجرين بحاوية في إسيكس

لندن - (د ب أ)

قالت الشرطة البريطانية إنه تم تحديد هوية جثث المهاجرين التي تم العثور عليها في حاوية على متن شاحنة، وعددها 39 جثة، تم اكتشافها في مقاطعة إسيكس في 23 أكتوبر الماضي، وتم إخطار أسرهم بذلك.

وذكر تيم سميث الضابط المسؤول عن التحقيق في بيان: "هذه خطوة مهمة في التحقيق، وتمكننا من العمل مع زملائنا من الشرطة الفيتنامية لدعم أسر هؤلاء الضحايا".

وأضاف سميث أنه سيتم منح الأسر بعض الوقت لاستيعاب الأخبار قبل أن تنشر الشرطة أي معلومات إضافية.

وقدمت عدة أسر في فيتنام معلومات عن أحبائهم المفقودين في الأيام التي تلت اكتشاف جثث الضحايا، وقالت السلطات إنها تعتقد أن جميع الضحايا البالغ عددهم 39 هم مواطنون فيتناميون.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة، وهو من أيرلندا الشمالية 25 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وتسلم السائق الحاوية من ميناء الشحن البريطاني القريب "بورفليت"، بالقرب من لندن، بعد أن تم شحنها من ميناء زيبروجه في بلجيكا.