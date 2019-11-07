  • عاجل:أشرف زكي يكشف سبب تأخر جنازة هيثم أحمد زكي: "مفيش حد من أهله يستلمه"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    الشرطة الفرنسية تنقل أكثر من 1600 مهاجر من مخيمات بشمال باريس

    12:50 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    الشرطة الفرنسية تنقل أكثر من 1600 مهاجر من مخيمات بشمال باريس

    الشرطة الفرنسية

    باريس - (د ب ا):

    أخلت الشرطة الفرنسية مخيمين للاجئين في شمال باريس وضاحية سانت دنيس صباح اليوم الخميس.

    وتأتي هذه العملية بعد يوم من تعهد وزير الداخلية كريستوف كاستنير بنقل المهاجرين من المخيمات غير الرسمية التي انتشرت في العاصمة بحلول نهاية العام.

    وذكرت شبكة فرانس انفو أن الشرطة كتبت تغريدة قالت فيها إنه تم نقل 1606 أشخاص من المخيمات. وأضافت أنه سوف يتم نقل المهاجرين لقاعات رياضية في المنطقة ليبقوا فيها بصورة مؤقتة.

    وتعد هذه عملية الإخلاء الـ59 لمخيمات غير رسمية منذ عام 2015 بحسب ما قاله نائب عمدة باريس دومنيك فيرسين . وقال رئيس شرطة باريس ديدييه لالمون للصحفيين إنه لن يسمح بإعادة بناء مخيمات في هذا الموقع.

    مخيم لاجئين فرنسا الشرطة الفرنسية سانت دنيس

    الخبر التالى:

    النزاهة العراقية: القبض على محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين بتهم الفساد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان