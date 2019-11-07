لليوم الـ22 على التوالي.. الاحتجاجات تتواصل في لبنان

بيروت- (د ب أ):

تواصلت اليوم الخميس الاحتجاجات بمناطق عدة في لبنان، وذلك لليوم الـ 22 على التوالي بمشاركة طلاب المدارس والجامعات.

وتجمع المتظاهرون من الطلاب أمام وزارة التربية في بيروت، بمشاركة عدد من الأساتذة وعمدوا إلى قطع الطريق حاملين الأعلام اللبنانية ومطالبين بإسقاط السلطة السياسية وتشكيل حكومة من الاختصاصيين .

وانطلقت مسيرة طلابية في شوارع الأشرفية في بيروت، وتنقلت بين مدارس المنطقة لدعوة طلابها للمشاركة في المسيرة والتحركات القائمة.

كما انطلقت تظاهرات طلابية في مناطق النبطية وحاصبيا وصيدا (جنوب لبنان) وفي البترون والكورة (شمال لبنان) وفي بعلبك وراشيا (شرق لبنان) وفي مناطق فرن الشباك وعين الرمانة وجبيل في جبل لبنان، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات التي عبرت عن مطالبهم وخوفهم على مستقبلهم ومصيرهم في لبنان.

وعمل المحتجون في بعض المناطق على إغلاق المرافق العامة، ولا سيما مكاتب "اوجيرو" الخاصة بالاتصالات، كما اعتصم عدد منهم أمام معمل الذوق الحراري في جبل لبنان احتجاجاً على كمية التلوث التي يبثها المعمل، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.