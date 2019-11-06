مقتل 13 شخصًا بينهم اطفال في هجوم على قريتين شمالي كينيا

مومباسا - (د ب أ)

صرح مسؤول حكومي كيني بارز اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن 13 شخصًا قتلوا في شمال كينيا خلال هجوم مسلح على قريتين.

وقال إيفانز أتشوكي مفوض مقاطعة مارسابيت إن عشرة أشخاص، بينهم أربعة تلاميذ، لقوا حتفهم خلال الهجوم مساء أمس الثلاثاء، بينما توفي ثلاثة رجال شرطة لدى تصديهم للهجوم.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم على الفور، لكن المنطقة شهدت أعمال عنف بين القبائل المتناحرة في الماضي.

وتحدث أتشوكي عن "قطاع طرق" لدى وصف حادثة أمس الثلاثاء.

وفر منفذو الهجوم بعد الاستيلاء على أكثر من 400 رأس من الماشية.

وكانت السلطات أمرت سكان مقاطعة مارسابيت بتسليم أي أسلحة بحوزتهم في وقت سابق من العام الجاري. لكن قادة المقاطعة اتهموا ضباط الأمن الحكوميين بالفشل في وقف الهجمات في منطقتهم.