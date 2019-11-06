واشنطن ترحب باتفاق الرياض وتؤكد أنه خطوة نحو الاستقرار

القاهرة - (مصراوي)

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية باتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اليمني، برعاية المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيو".

وجهت الخارجية الأمريكية، الشكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحكومة السعودية والرئيس هادي وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحوري.

واعربت عن آمالها أن تعمل جميع الأطراف معًا في إطار الاتفاق، لإنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الثلاثاء على اتفاق الرياض.

وجرت مراسم التوقيع بحضور ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف أن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، منوها بما قدمته الإمارات من تضحيات.

وأكد "أن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".

يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من اسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.

وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيراً.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.