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    فرنسا تعلن مقتل الرجل الثاني في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة

    12:16 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    فرنسا تعلن مقتل الرجل الثاني في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة

    وزيرة الجيوش الفرنسية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي قتلت مطلع أكتوبر، أبو عبدالرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.

    وقالت بارلي، الأربعاء، إن الجهادي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة، قُتِل ليل 8-9 أكتوبر في مالي، بعملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية.

    وأضافت الوزيرة، أثناء عودتها من غاو في مالي إلى فرنسا، أن المغربي كان "ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل، لا سيما من قبل الأمريكيين".

    كان المغربي التحق بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في عام 2012.

    وأصبح المغربي المرشد الروحي للتنظيم قبل أن يؤسس مع إياد أغ غالي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، علما أن الأخير هو على رأس قائمة المطلوبين في منطقة الساحل.

    ويُعد المغربي مهندس توسع تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل، وهو ثاني أبرز شخصية في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" تقتل هذا العام، بعد الجزائري، جمال عكاشة، المعروف بـ"يحيى أبوالهمام" الذي قُتل في فبراير الماضي.

    وزيرة الجيوش الفرنسية أبو عبدالرحمن المغربي تنظيم القاعدة مالي

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