الرئيس المكسيكي يشكر ترامب على عرضه لدعم الأمن في بلاده

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

شكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المعروف باسم "أملو" اليوم الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عرضه باستعداد أمريكا لمساعدة المكسيك في القضاء على عصابات المخدرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد قوله إن أملو شكر ترامب في اتصال هاتفي على عرضه لدعم الأمن في بلاده، كما أعرب عن تعازيه لمقتل تسعة مواطنين أمريكيين في هجوم لاحدى العصابات بشمال المكسيك.

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق اليوم عن استعداد بلاده لمساعدة المكسيك في التصدي لعصابات تهريب المخدرات، وذلك بعد مقتل الأمريكيين التسعة.

وغرد ترامب على موقع تويتر قائلا: "إذا احتاجت المكسيك المساعدة أو طلبتها من أجل القضاء على هؤلاء الوحوش، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد، لديها الرغبة والقدرة على التدخل والقيام بالعمل بسرعة وبفعالية".

وأضاف ترامب: "الرئيس العظيم الجديد للمكسيك جعلها قضية كبيرة، ولكن العصابات أصبحت كبيرة وقوية جدا بحيث أنك في بعض الأحيان تحتاج لجيش لهزيمة جيش"، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال ترامب في تغريدة أخرى "لقد حان الوقت " للمكسيك ، بمساعدة الولايات المتحدة ، لشن حرب ضد عصابات المخدرات واجتثاثهم من على وجه الأرض".

وأضاف "لا نحتاج سوى دعوة من الرئيس الجديد العظيم".

وكان تسعة مواطنين أمريكيين قتلوا في هجوم لإحدى العصابات في شمال المكسيك.