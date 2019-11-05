  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    الرئيس المكسيكي يشكر ترامب على عرضه لدعم الأمن في بلاده

    10:11 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    الرئيس المكسيكي يشكر ترامب على عرضه لدعم الأمن في بلاده

    الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

    مكسيكو سيتي - (د ب أ)

    شكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المعروف باسم "أملو" اليوم الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عرضه باستعداد أمريكا لمساعدة المكسيك في القضاء على عصابات المخدرات.

    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد قوله إن أملو شكر ترامب في اتصال هاتفي على عرضه لدعم الأمن في بلاده، كما أعرب عن تعازيه لمقتل تسعة مواطنين أمريكيين في هجوم لاحدى العصابات بشمال المكسيك.

    وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق اليوم عن استعداد بلاده لمساعدة المكسيك في التصدي لعصابات تهريب المخدرات، وذلك بعد مقتل الأمريكيين التسعة.

    وغرد ترامب على موقع تويتر قائلا: "إذا احتاجت المكسيك المساعدة أو طلبتها من أجل القضاء على هؤلاء الوحوش، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد، لديها الرغبة والقدرة على التدخل والقيام بالعمل بسرعة وبفعالية".

    وأضاف ترامب: "الرئيس العظيم الجديد للمكسيك جعلها قضية كبيرة، ولكن العصابات أصبحت كبيرة وقوية جدا بحيث أنك في بعض الأحيان تحتاج لجيش لهزيمة جيش"، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

    وقال ترامب في تغريدة أخرى "لقد حان الوقت " للمكسيك ، بمساعدة الولايات المتحدة ، لشن حرب ضد عصابات المخدرات واجتثاثهم من على وجه الأرض".

    وأضاف "لا نحتاج سوى دعوة من الرئيس الجديد العظيم".

    وكان تسعة مواطنين أمريكيين قتلوا في هجوم لإحدى العصابات في شمال المكسيك.

    أندريس مانويل لوبيز المكسيك أمريكا دونالد ترامب

    الخبر التالى:

    بومبيو يطير إلى ألمانيا لإجراء اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة الألمانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان