  • عاجل:بيان حالة الطقس لـ72 ساعة.. 3 أيام ممطرة في هذه المناطق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    رئيس الفلبين يكلف نائبته بقيادة الحرب ضد المخدرات

    11:40 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    رئيس الفلبين يكلف نائبته بقيادة الحرب ضد المخدرات

    الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

    مانيلا- (د ب أ):

    كلف رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي نائبته بقيادة حملة الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة، بعد أن قالت إن الحملة "لم تفلح".

    وأعلن المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو اليوم الثلاثاء أن دوتيرتي عين نائبة الرئيس ليني روبريدو عضوا مشاركا في رئاسة اللجنة المشتركة لأجهزة مكافحة المخدرات غير القانونية حتى نهاية ولايته عام 2022 .

    وأضاف بانيلو أن "الدافع النهائي للرئيس التنفيذي في هذا (التعيين) هو رعاية الشعب الفلبيني، على أمل أن تنجح الحكومة في محاربة الفظائع التي يسببها تعاطي وتجارة المخدرات غير القانونية".

    ومنذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا في عام 2016، قُتل أكثر من 5000 مشتبه به في عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات غير القانونية، وفقا للإحصاءات الرسمية. وتقول تقديرات منظمات حقوق الانسان إن عدد القتلى يمكن أن يكون أكثر من 12000 شخص.

    وفي مقابلة الشهر الماضي، قالت روبريدو إن الحملة استهدفت الفقراء في المقام الأول وأنها فشلت في وقف تجارة المخدرات غير المشروعة.

    رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي المخدرات

    الخبر التالى:

    المعارضة السورية : 9 جرحى في قصف جوي روسي على بلدات ريف إدلب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان