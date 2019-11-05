رئيس الفلبين يكلف نائبته بقيادة الحرب ضد المخدرات

مانيلا- (د ب أ):

كلف رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي نائبته بقيادة حملة الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة، بعد أن قالت إن الحملة "لم تفلح".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو اليوم الثلاثاء أن دوتيرتي عين نائبة الرئيس ليني روبريدو عضوا مشاركا في رئاسة اللجنة المشتركة لأجهزة مكافحة المخدرات غير القانونية حتى نهاية ولايته عام 2022 .

وأضاف بانيلو أن "الدافع النهائي للرئيس التنفيذي في هذا (التعيين) هو رعاية الشعب الفلبيني، على أمل أن تنجح الحكومة في محاربة الفظائع التي يسببها تعاطي وتجارة المخدرات غير القانونية".

ومنذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا في عام 2016، قُتل أكثر من 5000 مشتبه به في عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات غير القانونية، وفقا للإحصاءات الرسمية. وتقول تقديرات منظمات حقوق الانسان إن عدد القتلى يمكن أن يكون أكثر من 12000 شخص.

وفي مقابلة الشهر الماضي، قالت روبريدو إن الحملة استهدفت الفقراء في المقام الأول وأنها فشلت في وقف تجارة المخدرات غير المشروعة.