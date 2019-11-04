واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات إيرانية

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت الخزانة الأمريكية بأن الكيان الإيراني الذي خضع لعقوبات أمريكية جديدة هو رئاسة أركان الجيش الإيرانية.

يأتي هذا القرار في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.