وزير خارجية ألمانيا يحيي ذكرى سقوط سور برلين في المجر

بودابست - (د ب أ)

قام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بإحياء ذكرى سقوط سور برلين قبل 30 عامًا خلال زيارته للعاصمة المجرية بودابست.

وقال ماس اليوم الاثنين خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المجري بيتر زيجارتو: "سقوط الجدار لم يكن ممكنا دون تضامن المجر وبسالتها لن ننسى نحن الألمان ذلك للمجر".

يذكر أن المجر استقبلت في خريف عام 1989 عشرات الآلاف من مواطني ألمانيا الشرقية المستعدين للهروب، وفتحت لهم في النهاية الحدود نحو الغرب.

وكانت هذه الهجرة الجماعية لألمان شرقيين إلى ألمانيا الغربية سببا في زعزعة نظام الحكم بألمانيا الشرقية وأسهمت بشكل حاسم في أن يصبح سور برلين مجرد تاريخا في التاسع من نوفمبر عام 1989.

وبعد محادثات مع وزير الخارجية المجري، توجه ماس لزيارة منظمة فرسان مالطا في حي بودا، والتي كانت وفرت إقامة ورعاية لآلاف من مواطني ألمانيا الشرقية الذين رفضوا العودة إلى ألمانيا الشرقية في صيف وخريف عام 1989.

وتحدث ماس مع شخصيات فاعلة بهذه الحقبة سردوا له معايشاتهم المأساوية وكذلك الإنسانية.

يشار إلى أن العلاقات بين ألمانيا والمجر في حالة جمود حاليا، إذ يهاجم رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمفوضية الأوروبية بصورة مستمرة بسبب سياسة اللجوء التي تتبعها. ويواجه أوربان انتقادا في بلده أيضا بسبب تدهور الديمقراطية.

ولكن ماس صرح بعد لقائه بوزير الخارجية المجري: "فيما يتعلق باختلافات الرأي التي لدينا، فإنه من الضروري أن نتحدث سويا"، مؤكدا أنه يجب ألا يتم قطع خيوط الحوار.