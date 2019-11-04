الأردن : إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين المُحتجزين قبل نهاية الأسبوع

عمان- (د ب أ) :

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ الاثنين بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وبحسب بيان أصدرته الخارجية الأردنية، جاء الاتفاق الْيَوْمَ بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها الوزارة منذ اعتقال اللبدي ومرعي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال الصفدي إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني بإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لضمان إطلاق سراح المواطنين الاثنين "مهما كلّف الأمر".

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي ومرعي إلى المملكة.