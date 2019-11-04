قيادة عمليات البصرة تحصل على موافقات لاعتقال متظاهرين يقطعون الطرق

البصرة - (د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الاثنين أنها حصلت على الموافقات القانونية من السلطة القضائية باعتقال المتسببين في قطع الطرق المؤدية إلى الموانيء العراقية في محافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي: "وفق قانون الإرهاب العراقي، ستقوم القوات الأمنية بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق المؤدية إلى المنشآت الحيوية خصوصا الموانيء العراقية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي".

وأكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، في تصريح صحفي أن "القيادة، ومنذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات، قامت بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريقة صحيحة وحضارية ووطنية وذلك إحساسا منها بالمسؤولية اتجاه أبنائنا في محافظة البصرة ولكن عندما تصل الأمور إلى قطع الطريق وخروج بعض المتظاهرين غير سلميين عن المسار الصحيح للتظاهر ستكون لنا ردة فعل اتجاه المتسببين والمتجاوزين والمندسين والخارجين عن القانون".

وقال: "نحن لانسمح بالتعدي والتأثير على الموارد الاقتصادية للعراق لأنها ملك لجميع العراقيين وليست ملك لشخص معين".

وكان متظاهرون استهدفوا قطع الطرق المؤدية إلى موانيء أم قصر والزبير وأبو فلوس، وقطع آخرون الطريق المؤدية إلى عدد من الحقول النفطية التي تديرها شركات عالمية، لكن سرعان ما قامت القوات العراقية بإبعادهم لتسهيل وصول العمال إلى مواقع الانتاج النفطي.