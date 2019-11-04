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    المبعوث الأممي للشرق الأوسط يصل إلى غزة

    10:58 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
    المبعوث الأممي للشرق الأوسط يصل إلى غزة

    نيكولاي ميلادينوف

    غزة- (د ب أ):

    وصل إلى قطاع غزة صباح، الاثنين، نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، وذلك عبر معبر بيت حانون/إيرز.

    وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن ميلادينوف سيلتقي قادة حركة حماس لمناقشة مشاريع الأمم المتحدة بغزة وملف الانتخابات التي ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإعلان عنها قريبا.

    وأضافت أن ميلادينوف قد يلتقي بالفصائل الفلسطينية الأخرى أيضا لبحث الملفات ذاتها.

    كان موعد الزيارة تحدّد من قبل التصعيد الذي حدث على الحدود بين القطاع وإسرائيل مؤخرا.

    نيكولاي ميلادينوف غزة الشرق الأوسط حركة حماس لأمم المتحدة

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