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قائد القوات البحرية السعودية: أصبحنا قوة ضاربة بأحدث منظومات التسليح

02:57 م السبت 30 نوفمبر 2019
قائد القوات البحرية السعودية: أصبحنا قوة ضاربة بأحدث منظومات التسليح

القوات البحرية السعودية

الرياض - (د ب أ):

أكد قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي أن المملكة أصبحت" قوة ضاربة مزودة بأحدث منظومات التسليح" في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) اليوم السبت عن الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قوله ، بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي الملك سلمان المسؤولية "أن العاهل السعودي عمل على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية لتحتل مملكتنا موقعًا متقدمًا بين دول العالم".

وأردف الغفيلي" في عالمنا اليوم مَن لا يتقدّم يتقادم"، مؤكدا ان "المملكة أصبحت دولة محورية في الشرق الأوسط".

وشدد الغفيلي على القول "ان المملكة" غدت قوة ضاربة ومواكبة لكل التطورات العالمية المتعلقة بعملية التسليح والتدريب المتطور"، مؤكدا ان" القوات البحرية في حالة جاهزية تامة في كل الأوقات، وقادرة على حماية مصالح المملكة ومقدراتها ومكتسباتها من كل عدو ومتربص ببلادنا".

ولفت إلى "أن منسوبي القطاعات العسكرية كافة، على أتم الاستعداد لتقديم كل غال ونفيس للذود عن حياض الوطن".

ويصادف اليوم السبت ذكرى مرور خمسة أعوام على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، مقاليد الحُكم ملكًا للمملكة العربية السعودية.

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