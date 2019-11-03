موسكو: استهداف قافلة عسكرية أمريكية بسوريا

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الدفاع الروسية، استهداف قافلة عسكرية أمريكية بسوريا من منطقة سيطرة المسلحين المدعومين من تركيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرق سوريا، في الوقت الذي تقوم دوريات تركية روسية مشتركة بمراقبة الحدود.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد المجيء إلى البيت الأبيض، لدينا علاقة طيبة جدا، وقف إطلاق النار صامد بشكل جيد للغاية".

وأضاف "لقد حمينا حقول النفط، ويمكن للآخرين القيام بدوريات على حدود سوريا، نحن لا نريد أن نفعل ذلك".

وأوضح "نريد أن نعيد جنودنا إلى الوطن. لكننا تركنا الجنود لأننا نحمي النفط. نحن نحافظ على النفط ونعمل مع الأكراد، ونعمل بصراحة مع تركيا، ومع العديد من البلدان".

وتابع: "لقد حققنا نصرا هائلا في ذلك اليوم ، حيث قضينا على الإرهابي الأول في العالم ، وربما الإرهابي الأول على مدار الخمسين عاما الماضية، ثم قضينا على الإرهابي الثاني، ولدينا بالفعل معرفة بالإرهابي صاحب المركز الثالث".