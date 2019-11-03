طائرة الرئاسة الإسرائيلية المثيرة للجدل تقوم بطلعتها التجريبية الأولى

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت الشركة الإسرائيلية للصناعات الدفاعية أن الطائرة المخصصة لرئيس الوزراء والرئيس أجرت طلعتها التجريبية الأولى من مطار تل أبيب اليوم الأحد.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية فإن تكلفة هذه الطائرة تقترب من 729 مليون شيكل (207 مليون دولار) وهي طائرة معدلة من طراز بوينج 767 .

وكانت الطائرة قد شهدت عطلا في المكابح خلال طلعة الخميس الماضي، ما تسبب في ظهور دخان من عجلاتها. وقللت الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية اليوم من شأن الحادثة، وقالت إن طلعة أخرى تمت في اليوم نفسه أظهرت عدم وجود مشكلات.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتيناهو قد أمر بتوفير الطائرة قبل خمس سنوات، وأمضت شركة الصناعات الجوية الأعوام الثلاثة الماضية في تعديلها. وحتى الانتهاء من تجهيز الطائرة، فإن الرحلات الرسمية لقادة الحكومة تتم بطائرات من شركة "إل عال" الإسرائيلية.

وقد أثارت التكلفة الكبيرة للطائرة الكثير من الجدل. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرئيل" أن مراقبا سابقا للدولة فتح تحقيقا في قرار الشراء في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقا لشركة الصناعات الجوية فإن الطائرة يمكنها السفر إلى الصين واليابان دون توقف، وأنها مزودة بنظام اتصالات مشفر للسماح بتبادل الرسائل بشكل آمن.