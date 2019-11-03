السلفادور تطرد دبلوماسيي فنزويلا

سان سلفادور- (أ ف ب):

أمرت السلفادور دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، تماشيا مع موقف رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة تجاه حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي يعتبرها غير شرعية.

وباتت أكثر من 50 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، تعترف برئيس الجمعية الوطنية خوان غايدو رئيسا شرعيا بالنيابة لفنزويلا.

وقبل انتخابه في يونيو، قال أبوكيلة إنه "سينأى ببلاده" عن العلاقة مع كراكاس وسيقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي تطالب مادورو بالتخلي عن السلطة.

وقال أبوكيلة في بيان نشره على حسابه على تويتر في وقت متأخر السبت "حكومة السلفادور تطرد (أعضاء) السلك الدبلوماسي من نظام نيكولاس مادورو".

ورحب السفير الأمريكي رونالد جونسون بحرارة بالقرار. وغرّد عبر تويتر "نشيد بحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة لضمان أن السلفادور في الجانب الصحيح من التاريخ".

وسجنت حكومة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو زعماء المعارضة وتواجه اتهامات باستخدام التعذيب والاعتقالات التعسفية في مسعاها للتمسك بالسلطة فيما ينهار اقتصاد البلاد.

لكنّ حكومته لا تزال تحظى بدعم قوي في الأمم المتحدة خصوصا من روسيا والصين.

ومنعت حكومة مادورو سفر غوايدو إلى خارج البلاد بعد أن حاول في ابريل قيادة تمرد عسكري اخفق سريعا.