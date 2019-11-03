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سي إن إن: أمريكا علقت مساعداتها الأمنية إلى لبنان

09:09 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
سي إن إن: أمريكا علقت مساعداتها الأمنية إلى لبنان

احتجاجات لبنان

نيويورك – (د ب أ):

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت المساعدات الأمنية المخصصة إلى لبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا.

ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات"، مضيفا: "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".

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