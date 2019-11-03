صيحات استهجان ضد ترامب خلال حضوره مباراة لفنون القتال في نيويورك

نيويورك - (أ ف ب):

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت هتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد ستة أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.

وذكر صحفي من وكالة فرانس برس أن دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن" قبيل الساعة 22,00 (03,00 ت غ الأحد) أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع.

وأدى حضور رئيس الدولة إلى مدينته نيويورك إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.

وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك.

وأحد المتبارين السبت جورج ماسفيدال هو من أنصار الرئيس ترامب.

وتابع ترامب المباراة بين كيفن لي وغريغور غيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لغيليبسي.

وكان ترامب أعلن في تغريدة على تويتر الخميس أنه سيجعل من مجمعه الفندقي في مارا لاغو بولاية فلوريدا مقرا لإقامته بدلا من شقته الفاخرة من ثلاثة طوابق في قمة "برج ترامب".

وكان ترامب واجه موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

وحضر ترامب في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاجون.

وبعد الشوط الثالث للمباراة عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب. وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.