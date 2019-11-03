الشرطة تقتل رجلا يحمل فأسا غربي ألمانيا

برلين - (د ب أ):

قتلت الشرطة بالرصاص رجلا يحمل فأسا غربي ألمانيا في وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت الشرطة إن أحد الشهود لاحظ الرجل في نادي رياضي محلي على بعد 140 كيلو متر جنوب غرب فرانكفورت، بعد ظهر يوم السبت.

ويعتقد أنه هدد شخصًا بالفأس وضرب سيارته وفر إلى داخل الغابة.

وبعد نشر قوات خاصة ومروحية، عثرت الشرطة على رجل يتطابق مع الأوصاف في أحد الحقول.

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي كان يحمل فأسًا، كان يركض باتجاه بعض ملاعب التنس عندما قُتل بالرصاص.

وقالت الشرطة إن هوية الرجل وظروف الحادث لم تتضح حتى الأن.