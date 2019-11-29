نيجيريا: التحقيق في دعم تركيا لجماعة بوكو حرام الإرهابية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، أنها تحقق في تقرير يقول إن تركيا تزود جماعة بوكو حرام الإرهابية بأسلحة متطورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، العميد أونيما نواتشوكو، في تصريحات نقلها موقع "ذا ويل نيجيريا"، إن إرسال تزويد بوكو حرام، بأسلحة متطورة يمثل مشكلة خطيرة للأمن القومي في بلاده، مؤكدًا أن الأمر يحظى بالاهتمام على المستوى الاستراتيجي.

وأوضح أنه لا يمكن التحقق من صحة ما جاء في التقارير ومقاطع الفيديو بشكل سريع، مؤكدًا أن تلك المسألة خطيرة تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت الحكومة النيجيرية، في تصريحات لـ"فرانس برس"، أنه تم اعتراض شحنة أسلحة غير مشروعة قادمة من تركيا، وتحتوي على 440 بندقية في ميناء لاجوس، بعد خمسة أشهر من نوبة مماثلة، عندما أوقف ضباط الجمارك شاحنة تحمل 661 بندقية غير قانونية بعد أن تم تطهيرها في الميناء.

وكان الإعلامي نشأت الديهي، أذاع عبر قناة "تن"، تسريب صوتي بين مدير الخطوط الجوية التركية، وكبير مستشاري رئيس الوزراء التركي تؤكد دعم تركيا لجماعة بوكو حرام في نيجيريا.