المرجعية الدينية الشيعية بالعراق تؤكد حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين

كربلاء- (د ب أ):

أكدت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، اليوم الجمعة، على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم بالمطالبة والاصلاح.

ودعا احمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين وسط كربلاء "البرلمان العراقي الذي انبثقت منه الحكومة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته ويتصرف بما يمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء العراقيين وتفادي الانزلاق الى العنف والخراب".