سانا: الجيش السوري يفكك سيارة مفخخة في عين عيسى

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سلاح المهندسين بالجيش السوري، فكك سيارة مفخخة في عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معارك عنيفة دارت في بلدة عين عيسى، إذ تحاول قوات سوريا الديمقراطية منع تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، باتجاهها.

وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في التاسع من الشهر الماضي، واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كلم بين مدينتي تل أبيض شمال الرقة، ورأس العين شمال الحسكة.

وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 من الشهر الماضي، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.

وتخوض القوات التركية والفصائل الموالية منذ أسابيع معارك للسيطرة على الطريق الدولي "إم 4" الذي يصل محافظة الحسكة شرق سوريا، باللاذقية في غرب البلاد ويمر من عين عيسى.