وصول 128 شخصا من أسرى الحوثيين إلى مطار صنعاء باليمن

صنعاء - (د ب أ):

وصلت طائرة الأسرى التابعين لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الخميس، إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الجماعة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن الطائرة تحمل 128 شخصا من أسرى جماعة الحوثي، وكان في استقبالهم مسؤولون لدى الجماعة وعشرات اليمنيين.

من جانبها ، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر" أنها ستعيد اليوم 128 محتجزاً من السعودية إلى صنعاء.

وقالت :"نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، إطلاق سراح 200 شخص من أسرى الحوثيين، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من مطار صنعاء.

وحتى الآن لم يتم تسيير اي رحلات جوية فعلية لنقل المرضى.

واعتبر ناشطون وسياسيون يمنيون هذه الخطوات، مؤشرا إيجابيا على اقتراب إنهاء النزاع المسلح في اليمن، من خلال المشاورات التي تدور بين الرياض والحوثيين منذ أشهر.

وفي منتصف الشهر الجاري، أكد مسؤول يمني لـ (د ب أ) أن هناك توافقا كبيرا بين جماعة الحوثي، والمملكة العربية السعودية، خلال المباحثات التي تٌجرى بينهم بشأن آليه وقف اطلاق النار ، مشيرا إلى أن هناك لقاءات مستمرة عبر دائرة تلفزيونية تلتقي فيها اللجان العسكرية والسياسية من الجانبين بشكل يومي.

وبدأت المباحثات بين الطرفين، منذ إعلان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى(أعلى سلطة سياسية في جماعة الحوثي)، في سبتمبر الماضي، عن مبادرة (من طرف واحد) بوقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف إذا أنهى التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية في اليمن ورفع الحصار عنه.