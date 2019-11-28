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بعد مقتل 13 شخصًا.. السلطات العراقية تفرض حظر التجوال في الناصرية

11:07 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
بعد مقتل 13 شخصًا.. السلطات العراقية تفرض حظر التجوال في الناصرية

احتجاجات العراق

الناصرية (العراق)- (د ب أ):

أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الخميس تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة الناصرية (375 كيلومترًا جنوبي بغداد).

وقالت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن حصيلة ضحايا الاضطرابات في الناصرية اليوم ارتفع إلى 13 قتيلا وأكثر من 75 مصابا .

وأوضح شهود عيان أن العدد في تزايد بسبب القمع المستمر من القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين واعادة افتتاح الجسور المغلقة باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع.

وأضاف الشهود أن السلطات الأمنية قررت فرض إجراءات حظر التجوال على حركة الأشخاص والمركبات في مسعى للحد من الاضطرابات التي تشهدها المحافظة منذ فجر اليوم .

وذكر الشهود أن مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية يواصل استقبال الضحايا والمصابين بينهم حالات خطرة جدا .

احتجاجات العراق مقتل متظاهرين حظر التجوال الناصرية أمن العراق

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