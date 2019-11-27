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باكستان تنتقد الصمت الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير

11:59 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
باكستان تنتقد الصمت الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير

عمران خان

إسلام أباد - (أ ش أ):

انتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الأربعاء، التزم الدول الكبرى الصمت حيال ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الهندية في إقليم كشمير من أجل حماية مصالحها المتبادلة مع الهند.

وأضاف خان - حسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية - "أن حكومة الهند تواصل منذ أكثر من مائة يوم حصار سكان كشمير وسط صمت من جانب الدول الكبرى حرصًا على مصالحها المتبادلة مع الهند".

يذكر أن حكومة الهند وضعت إقليم كشمير - المتنازع عليه مع باكستان - تحت الحكم المباشرة من الحكومة المركزية في نيودلهي.

وكان رئيس وزراء باكستان وصف - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي - ضم الهند لإقليم كشمير بأنه "مخالف للشرعية".

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