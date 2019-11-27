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مصرع 15 مدنيًا فى انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان

11:58 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مصرع 15 مدنيًا فى انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان

انفجار - أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

لقى 15 مدنيًا مصرعهم الليلة الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية في نشرتها باللغة الانجليزية، عن المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، أن الضحايا كانوا يستقلون حافلة ارتطمت باللغم الأرضي أثناء سيرها بإقليم قندوز الواقع شمال أفغانستان بالقرب من الحدود مع طاجكستان، قائلًا "إن انفجار اللغم الأرضي - الذي زرعته عناصر حركة طالبان المتمردة - أدى أيضًا إلى جرح شخصين آخرين، وأن القتلى هم 8 أطفال و6 سيدات ورجل".

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن – مسئوليتها عن الانفجار .

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انفجار أفغانستان

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