الجيش الليبي يسيطر على حقل الفيل النفطي بعد طرد الجماعات الإرهابية

القاهرة - مصراوي:

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة طردت الجماعات الإرهابية التي هاجمت حقل الفيل النفطي.

وأكد المسماري، عبر "فيس بوك"، أن الجيش الوطني الليبي يعمل حاليًا على تأمين الحقل النفطي الذي وقع تحت سيطرة الإرهابيين.

وأعلن المسماري في وقت سابق اليوم أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذت غارات جوية استهدفت "مليشيات" تابعة لحكومة الوفاق الوطني اقتحمت حقل الفيل النفطي اليوم الأربعاء.

وقال المسماري عبر صفحته على فيسبوك: "بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة، وشنت غارات على المجموعة المارقة، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبة".

ونوه الناطق باسم القيادة العامة إلى أن "التعزيزات العسكرية لازالت تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل". الذي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنتاج فيه إلى حين وقف العمليات العسكرية وخروج الأفراد العسكريين من الحقل.

ومن جانبه أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، هروب المجموعة الإجرامية من حقل الفيل النفطي، بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش هناك ، مضيفا أن قوات الجيش الآن تلاحق هذه المجموعات الإجرامية للقضاء عليها.

ولفت إلى أن الجماعات الإجرامية انتظرت حلول الليل حتى تسهل عليها عملية الحركة والهروب وسط الصحراء، وخوفا من استهداف مقاتلات سلاح الجوي لهم أثناء فرارهم.