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اعتقال رئيس ديوان حكومة مالطا على خلفية قتل صحفية في 2017

07:17 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
اعتقال رئيس ديوان حكومة مالطا على خلفية قتل صحفية في 2017

الصحفية دافني كاروانا جاليزيا

فاليتا - (أ ش أ):

اعتقل كيث شمبري رئيس ديوان رئيس الوزراء مالطا، حيث يخضع للاستجواب في إطار تحقيق فتحته السلطات للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى حادث مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا في أكتوبر 2017.

وأشارت مصادر بالشرطة - حسبما ذكرت شبكة " يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - إلى أن شمبري الذي يعد صديقًا مقربًا من رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، قد قدم استقالته من منصبه أمس الثلاثاء فيما لم تعلن الشرطة رسميًا سبب اعتقاله أو ما إذا كان مشتبهًا به في القضية التي هزت مالطا وأدت إلى ظهور تجديد دعوات من سياسيي المعارضة باستقالة موسكات.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفية جاليزيا ، التي كتبت مدونة لمكافحة الفساد ، كانت قد قتلت في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة المالطية فاليتا في أكتوبر 2017 ، فيما سيمثل ثلاثة أشخاص أمام المحكمة بسبب مزاعم تورطهم في عملية القتل.

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مالطا كيث شمبري جوزيف موسكات اعتقال

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