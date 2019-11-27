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مقتل 17 شخصًا وإصابة 13 آخرين في حادث حافلة في نيبال

06:28 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مقتل 17 شخصًا وإصابة 13 آخرين في حادث حافلة في نيبال

أرشيفية

كاتماندو - (د ب أ)

ذكرت الشرطة في نيبال أن حافلة ركاب انحرفت عن الطريق، وانزلقت إلى واد في جنوب نيبال اليوم الأربعاء، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وقال رجل الشرطة مادهاف ريجمي إن الحافلة سقطت لمسافة نحو 300 متر لتتحطم في الواد في بلدة ساندهيكاركا بمقاطعة أرجاكانتشي.

وأضاف أن 13 شخصا من بينهم السائق يتلقون العلاج في مستشفيين اثنين في المنطقة.

وقال إن سبب الحادث لم يتضح بعد. ويقع موقع الحادث على بعد نحو 227 كيلومترا من جنوب غرب كاتماندو.

جدير بالذكر أن حوادث الطرق شائعة في نيبال الجبلية التي شهدت في السنوات الأخيرة دفعة في بناء طرقات تربط المناطق النائية بالبلدات والمدن عبر البلاد.

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