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تركيا: لم نشترِ صواريخ "إس- 400" لنبقيها في المستودع

01:36 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
تركيا: لم نشترِ صواريخ "إس- 400" لنبقيها في المستودع

وزير الخارجية التركي

أنقرة- (د ب أ):

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، على أن أنقرة لم تشتر منظومة صواريخ "إس-400" الروسية كي تحتفظ بها في المستودع.
ونقلت وكالة "الأناضول" عنه القول: "لم نشترِ هذا المنتج كي نحتفظ به في المستودع، بل نحن بحاجة له".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس الثلاثاء إن التقارير المتعلقة باختبار تركيا لطائرات إف-16 جنبا إلى جنب مع منظومة إس-400 "تثير القلق".

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية.

وكان تشاووش أوغلو قال أمس الثلاثاء: "لم نتعهد لأحد بأننا لن ننشر أو نستخدم منظومات إس-400".

وأضاف: "العرض التركي بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة للتحقيق في المخاوف الأمريكية بشأن الصواريخ الروسية ما زال قائما".

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في ادعاءاتها، يجب أن توافق على تشكيل اللجنة".

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنقرة تركيا صواريخ إس 400

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