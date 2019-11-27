تركيا: لم نشترِ صواريخ "إس- 400" لنبقيها في المستودع
أنقرة- (د ب أ):
شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، على أن أنقرة لم تشتر منظومة صواريخ "إس-400" الروسية كي تحتفظ بها في المستودع.
ونقلت وكالة "الأناضول" عنه القول: "لم نشترِ هذا المنتج كي نحتفظ به في المستودع، بل نحن بحاجة له".
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس الثلاثاء إن التقارير المتعلقة باختبار تركيا لطائرات إف-16 جنبا إلى جنب مع منظومة إس-400 "تثير القلق".
وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية.
وكان تشاووش أوغلو قال أمس الثلاثاء: "لم نتعهد لأحد بأننا لن ننشر أو نستخدم منظومات إس-400".
وأضاف: "العرض التركي بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة للتحقيق في المخاوف الأمريكية بشأن الصواريخ الروسية ما زال قائما".
وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في ادعاءاتها، يجب أن توافق على تشكيل اللجنة".
-
328
-
275
-
200
-
183
-
140
-
106
-
103
-
99
-
97
-
96
-
81
-
73
-
72
-
70