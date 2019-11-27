قائد فرقة العباس العراقية: لا يمكن تسليم الاحتجاجات للمخربين

القاهرة- (مصراوي):

أكد قائد فرقة العباس المقربة من المرجعية الشيعية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تسليم تظاهرات العراق للمخربين، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

ونقلت مصادر "العربية" و"الحدث" في العراق أن محتجين قاموا بإغلاق الطرق الرابطة بين الديوانية والنجف العراقية، فيما أعلن محافظ المثنى تعطيل الدراسة اليوم في المحافظة لمدة يومين.

وأفادت العربية، مساء الثلاثاء، باستخدام قوات الأمن العراقية خراطيم المياه وقنابل الغاز، لتفريق المتظاهرين في شارع أبوصخير قرب مدينة العلم في محافظة النجف جنوب البلاد. كما لفتت إلى وجود أنباء عن إطلاق نار على قوات الأمن بحي الرحمة قرب طريق كربلاء دون وقوع إصابات.

إلى ذلك تجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب على جسر بتة وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وفق العربية.

وأصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مشافي المحافظة.