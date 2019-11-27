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المرصد: دخول رتل عسكري أمريكي جديد إلى الأراضي السورية

10:17 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
المرصد: دخول رتل عسكري أمريكي جديد إلى الأراضي السورية

الجيش الأمريكي

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بأن رتلا عسكريا أمريكيا آخر دخل إلى الأراضي السورية قادما من شمال العراق.

وذكرت أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أمريكية، وأن الرتل دخل من معبر الوليد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويتألف الرتل من ثلاث مدرعات وثلاث دبابات، ومواد لوجستية وعسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلى أنها تراجعت وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.

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