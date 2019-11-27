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نواب الاتحاد الأوروبي يصوتون اليوم لتعيين أعضاء المفوضية الجديدة

07:53 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
نواب الاتحاد الأوروبي يصوتون اليوم لتعيين أعضاء المفوضية الجديدة

البرلمان الأوروبي

ستراسبورج - (د ب أ):

من المتوقع أن يجري نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء التصويت النهائي حول تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة في ستراسبورج.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، التي انتخبت في يوليو الماضي، قد واجهت صراعا شاقا في الأسابيع الماضية للانتهاء من اختيار كبار مسؤولي المفوضية الجديدة للخمسة أعوام المقبلة.

وتم تأجيل تسلم الألمانية فون دير لاين لمهام منصبها لشهر واحد بالفعل بعد رفض نواب البرلمان الأوروبية لثلاثة من المرشحين لمناصب في المفوضية، ولكن يبدو الآن أنها سوف تتسلم مهام المنصب من رئيس المفوضية المنتهية ولايته جان كلود يونكر يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تلقي فان دير لاين قبل التصويت اليوم كلمة أمام نواب البرلمان، الذين وافقوا بالفعل على كل من المرشحين لمناصب المفوضية على حده.

وتحتاج فون دير لاين فقط لأغلبية بسيطة من أصوات نواب البرلمان الـ751 لإزالة آخر العقبات أمام تسلم المفوضية الجديدة لعملها.

البرلمان الأوروبي أعضاء المفوضية الجديدة عمليات التصويت ستراسبورج

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