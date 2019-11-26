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وزير الإعلام اليمني يدين حملات التحريض الحوثية على منظمات الإغاثة الإنسانية

10:55 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وزير الإعلام اليمني يدين حملات التحريض الحوثية على منظمات الإغاثة الإنسانية

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

عدن - (أ ش أ):

‏أدان وزير الإعلام اليمني معمر الارياني واستنكر بشدة حملة الإساءة والتحريض التي تشنها ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن على خلفية التصريحات الأخيرة لمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر التي كشفت عن جانب من ممارسات الميليشيا في مناطق سيطرتها.

وأوضح وزير الإعلام - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن ‏هذه الحملة تندرج ضمن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا الحوثية على موظفي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها بهدف إجبارها على تمرير سياساتها العبثية وغض الطرف عن فسادها ونهبها المنظم للمساعدات الإنسانية والغذائية التي يفترض أن توجه لملايين المحتاجين.

‏وحذر معمر الارياني من خطورة حملات التحريض السياسية والإعلامية المنظمة على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وفي قدرتها على أداء مهامها الإنسانية النبيلة بما يضمن الحيادية والشفافية والنزاهة ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

‏وجدد الارياني دعوته للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية التنسيق مع الحكومة الشرعية، والعمل على إيجاد بدائل تضمن وصول المساعدات لملايين اليمنيين القابعين تحت خط الفقر والمجاعة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي واستمراره في نهب المساعدات لتمويل حربه على اليمنيين.

هذا المحتوى من

معمر الارياني الحوثيين إيران أورسولا مولر

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