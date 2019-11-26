مصر تعزي فرنسا في ضحايا تصادم مروحيتين عسكريتين بمالي

القاهرة - (د ب أ):

أعربت مصراليوم الثلاثاء عن خالص تعازيها لحكومة وشعب فرنسا، في ضحايا حادث تحطُم مروحيتيّن خلال عملية عسكرية لمكافحة الارهاب في مالي.

وأكد البيان، الصادر عن وزارة الخارجية، على تقدير مصر لجهود قوات العملية العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل بهدف تطهيرها من البؤر الارهابية، بالتنسيق مع دول المنطقة، وكذا الدعم الفرنسي المهم والفاعل للجهود الإقليمية لتجمع الساحل في هذا الصدد.

كما جدّد البيان مطالبة مصر بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.

وكان 13 جنديًا فرنسيًا لقوا حتفهم إثر تصادم مروحيتين عسكريتين في مالي أمس الاثنين، خلال مهمة قتالية ضد جهاديين.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تخوض معارك في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات "برخان" ضد إرهابيين إسلاميين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

وتنشط الكثير من الجماعات المسلحة في دول منطقة الساحل، التي تمتد من الأطلسي حتى البحر الأحمر جنوب الصحراء. وبعض هذه الجماعات موالية لتنظيم داعش أو القاعدة.