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الجيش اليمني يحبط هجومًا جديدًا لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

05:15 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الجيش اليمني يحبط هجومًا جديدًا لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

الجيش اليمني - أرشيفية

عدن - (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، هجومًا جديدًا لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية "حيس" بالحديدة، مشيرا إلى أن القوات أحطبت محاولة تقدم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش الوطني، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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الجيش اليمني ميليشيا الحوثي مدينة الحديدة

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