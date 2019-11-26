استقالة مسؤول مالطي بعد توسيع التحقيقات حول مقتل الصحفية كاراونا جاليزيا

اليتا- (د ب ا):

قدم كيث شيمبري رئيس ديوان رئيس الوزراء المالطي استقالته، وسط تصاعد تداعيات التحقيقات بشأن مقتل الصحفية دافني كاراونا جاليزيا.

وقال جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا اليوم الثلاثاء أن مساعده أبلغه مساء أمس الاثنين بأنه سيستقيل من منصبه.

وجاءت هذه الاستقالة بعد أن أعلن جهاز الشرطة المالطي أن المحققين سوف يستجوبون مزيدا من الأشخاص الذين لهم علاقة بقضية كاراونا جاليزيا، وذكرت مصادر لصحيفة "تايمز أوف مالطا" أن شيمبري هو أحد هؤلاء الأشخاص.

وتم اغتيال كاراونا جاليزيا في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر 2017، وقبل وفاتها بوقت قصير تلقت معلومات مسربة تتعلق بصفقة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء يمتلك رجل الأعمال يورجن فينش بعض أسهمها، وكانت الشرطة قد احتجزت فينش الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بقضية مقتل الصحفية.